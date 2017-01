Op dit ogenblik is Carrie Fisher te zien als prinses Leia in de zevende "Star Wars"-film. Volgende week gaat de filmstudio onderzoeken hoe het verder moet met de rol van prinses Leia in de op stapel staande achtste en negende film in de franchise.

Prinses Leia heeft een bescheiden rol in "Episode VIII", maar in "Episode IX" is het personage heel belangrijk. Op dit ogenblik is nog niet duidelijk welke oplossing Disney zal verkiezen.