In totaal zouden zo'n 125 gasten zijn samengekomen in het huis van Fisher. "Billie wilde alle mensen die van haar moeder hielden nog een keer verzamelen in haar woonkamer", zegt een vriend van de familie. Naast heel wat familieleden waren ook enkele sterren aanwezig, zoals Meg Ryan, Gwyneth Paltrow en George Lucas.

Het hele gezelschap herdacht uiteraard niet alleen Carry Fisher, maar ook haar moeder Debbie Reynolds die amper een dag na haar dochter overleed. Ze aten allemaal samen het lievelingseten van Fisher: gebraden kip, boerenkool en maïsbrood.

"Het enige wat ontbrak waren Carrie en Debbie zelf", zegt een vriend, die in het verleden vaak naar feestjes in het huis ging. "Debbie zou in een hoekje zitten en iedereen zou langskomen om haar te eren. Zelfs de grootste sterren waren verzot op haar. Carrie zou op blote voeten rondlopen met een blikje Coca-Cola en zou ervoor zorgen dat iedereen zich amuseerde."

Debbie Reynolds wordt vandaag begraven in Los Angeles. Haar dochter zou volgens sommige media al zijn gecremeerd. Een deel van haar assen zouden naar verluidt in haar graf worden gelegd. Wellicht komt er ook een publiek afscheidsmoment, maar dat zou nog even kunnen duren.