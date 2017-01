Béjart Ballet danst Beethovens Negende in Vorst

De intussen overleden Franse choreograaf Maurice Béjart stond in 1970 al eens met de Negende van Beethoven in Vorst, maar tot een herneming is het er nooit gekomen. Tot nu.

