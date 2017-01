Intussen krijgt De Hert ook de steun van AED Studios in Lint, waar de opnames van onder meer "The voice van Vlaanderen" en "Belgium's got talent" plaatsvinden. Het bedrijf biedt de regisseur gratis zijn studio's aan voor opnames voor "Hollywood aan de Schelde". "Als icoon van de Vlaamse film zijn we dat aan jou verplicht", luidt het op Facebook. ""De Witte van Sichem" is erfgoed van ons allemaal."

Ook de Antwerpse documentairemaker Kris Verdonck springt voor De Hert in de bres. Hij broedt op "De nacht van Robbe", een benefiet. Aan Gazet van Antwerpen vertelt hij dat tal van mensen uit de kunstwereld aan het evenement willen meewerken. "Ik denk dat we met alle aanbiedingen zelfs een "24 uren van Robbe" kunnen organiseren", zegt Verdonck. "Een datum of een locatie hebben we nog niet, maar de nacht komt er zeker. We willen dan ook zijn oude films tonen."