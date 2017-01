Puri speelde mee in zowel populaire als cinefiele films. Hij was een veelgevraagde acteur in de Indiase filmindustrie, maar was ook in het Westen bekend wegens rollen in films als "Gandhi" van Richard Attenborough (1982), "City of joy" van Roland Joffé (1992), "East is east" van Damien O'Donnell (1999), "The reluctant fundamentalist" van Mira Nair (2012) en "The hundred-foot journey" van Lasse Halström (2014). Tijdens zijn carrière speelde hij aan de zijde van grote sterren als Jack Nicholson, Tom Hanks en Helen Mirren.

De acteur is overleden aan de gevolgen van een hartaanval, zo weet de BBC. Hij stierf in zijn huis in de Indiase stad Mumbai. Twee weken geleden reflecteerde hij nog openlijk over zijn leven en zijn carrière op Twitter. "Ik heb geen spijt", schreef hij op 21 december. "Ik heb het ver geschopt. Ik had geen doorsnee gezicht, maar ik heb het goed gedaan en daar ben ik trots op." Ook op 3 november liet hij zich nog filosofisch uit. "Ik verwacht van niemand iets, wanneer je ouder wordt. Je dagen zijn voorbij. Het is een deel van het leven." Puri was 66.