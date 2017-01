Fans van K3 die hun heldinnen graag op het grote scherm aan het werk zien, zitten gebeiteld: eind dit jaar komt een nieuwe K3-film in de zalen. Hoe die zal heten of wanneer die precies verschijnt, is nog niet duidelijk.

Na "K3 en het magische medaillon", "K3 en het ijsprinsesje", "K3 en de kattenprins", "K3 bengeltjes" en "K3 dierenhotel" is het al de zesde film van en met het trio. Het is wel de eerste met Hanne Verbruggen, Marthe De Pillecyn en Klaasje Meijer in de hoofdrollen.

Volgens Het Nieuwsblad zullen de opnames in mei of juni plaatsvinden.