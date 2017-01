Brusselse band mixt stadsklanken in nieuw nummer

De Brusselse groep Konoba bracht zopas het nummer "On Our Knees" opnieuw uit. Deze keer zochten de bandleden naar een originele invalshoek en mixten ze alledaagse Brusselse geluiden in hun muziek.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

