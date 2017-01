Niet de originele, maar de "nieuwe" Darth Vader zal zijn opwachting maken in Gent. Spencer Wilding is de acteur die zijn stem leent aan Darth Vader in de recente spin-off "Rogue One: a Star wars story".

Mét masker en mantel ziet Spencer Wilding er bepaald indrukwekkend uit, maar ook zonder zijn "Star wars"-outfit torent de 2 meter lange acteur uit Wales boven de menigte uit. Hij speelde mee in nogal wat blockbusters en actiefilms, zoals "Harry Potter and the prisoner of Azkaban" en "Doctor Who".

Hij komt op 1 en 2 april naar FACTS in Gent.