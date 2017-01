Volgens castingdirecteur Janet Hirshenson in de Huffington Post werd Williams het slachtoffer van de door de producers opgelegde regel om enkel Britse acteurs in dienst te nemen voor de verfilmingen. "Robin had me opgebeld omdat hij absoluut in de film wou meespelen, maar de regel was "alleen Britten"."

Williams zelf vertelde in 2001 in een interview met de New York Post dat er een aantal rollen waren die hij graag had gespeeld maar dat er een embargo was voor Amerikaanse acteurs. Hij ging echter niet in detail over welke rollen het precies ging.

Williams werd eind jaren 70 bekend met zijn rol van buitenaards wezen in de komische tv-serie "Mork and Mindy". Hij won verschillende keren een Golden Globe, onder meer voor zijn rollen in "Good morning, Vietnam" en "Mrs. Doubtfire". Hij won een Oscar voor zijn bijrol in "Good Will hunting". De acteur benam zichzelf het leven in augustus 2014. Hij leed al enige tijd aan de ziekte van Parkinson.