Parade en lichtzwaardensaluut voor prinses Leia

In de Amerikaanse stad New Orleans is met een herdenkingsparade afscheid genomen van Carrie Fisher. In de stad Seattle gingen dan weer massaal lichtzwaarden in de lucht voor de actrice die vooral bekend is voor haar rol als prinses Leia in "Star Wars".

