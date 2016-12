"Carol" is gebaseerd op de autobiografische roman "The Price of Salt" die de misdaadschrijfster Patricia Highsmith in 1952 publiceerde onder de pseudoniem Claire Morgan.

Het is pas de zesde film van de Amerikaanse filmmaker Todd Haynes, en hij vertelt het relaas van een verborgen lesbische relatie. De twee hoofdactrices werden gelauwerd als beste actrice: Cate Blanchett met een Oscar en haar tegenspeelster Rooney Mara in Cannes. "Carol" werd begin dit jaar in de Belgische zalen uitgebracht.