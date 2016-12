Nicole en Hugo: "Ze hebben ons overtuigd"

Ze waren gestopt, maar op vraag van Stany Crets staan Nicole en Hugo toch weer op het podium. Ze treden op in de "Winterrevue" in zaal Elckerlyc in Antwerpen.

VRT vod

