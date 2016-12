Debbie Reynolds speelde in tientallen films. Ze raakte vooral bekend door haar rollen in de musicals "Singin in the rain" uit 1952, met Gene Kelly, en "The unsinkable Molly Brown". Voor haar rol in die film kreeg Reynolds haar enige Oscarnominatie. Debbie Reynolds speelde ook de hoofdrol in de film "The singing nun", over het leven van de Belgische non Jeanine Deckers ofwel Soeur Sourire. In de film bracht ze ook haar versie van het nummer "Dominique".