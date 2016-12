Acteur Sven De Ridder is verrast dat een jeugdicoon als Fisher plots wegvalt. "Het is gek om uit te leggen, maar het raakt me veel meer dan alle George Michaels en Princes samen. Waarom? Omdat het film is. Als grote fan komt dit nieuws aan."

Favoriete scène? "In "The empire strikes back" heeft Leia een geweldige discussie met Han Solo. Je voelt gewoon dat ze naar elkaar gaan toegroeien in dat verhaal. Een unieke scène binnen de Star Wars-reeks."

Wat maakt Fisher onsterfelijk? "Ze is één van de weinige actrices van 19, die zo ongelooflijk mooi was en dan ook nog eens zo goed speelde. Ze was ook heel grappig. Ze was meer dan Prinses Leia. Ze speelde ook in "Shampoo" en "The blues brothers" en schreef zelfs een boek, het later verfilmde "Postcards from the edge".