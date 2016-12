Johansson bracht commercieel net iets meer op dan haar twee tegenspelers uit de Marvel Comics-verfilmingen, Chris Evans en Robert Downey Jr..

Evans, die de hoofdrol speelt in de Captain America-films, en "Iron Man"-Downey Jr., delen de tweede plaats met hun films elk 1,1 miljard euro. De top vijf wordt vervolledigd door de Australische Margot Robbie en Amy Adams.

De Forbes-lijst bestaat vooral uit acteurs die meespelen in verfilmingen van stripverhalen. De enige uitzondering op de regel is de Britse actrice Felicity Jones. Zij verschijnt voor het eerst in de top 10. "Rogue one: a Star Wars Story", met Jones in een van de hoofdrollen, doet het bijzonder goed aan de kassa. De film bracht sinds zijn première eerder deze maand al een half miljard dollar op.