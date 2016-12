Carrie Fisher was 60. Haar dood is bevestigd door haar familie. In een boodschap vertelt haar dochter Billie Lourd via de familiewoordvoerder: "Het is met het grootste verdriet dat Billie Lourd dat haar geliefde moeder Carrie Fisher is gestorven om 8.55 uur deze morgen. Ze was geliefd door de wereld en ze zal erg gemist worden. Onze hele familie bedankt jullie voor jullie gedachten en gebeden."

Enkele dagen geleden had Fisher een hartaanval gekregen tijdens een vlucht van Londen naar Los Angeles. Zondag had de moeder van Fisher nog gezegd dat de toestand van haar dochter stabiel was, maar de actrice is nu toch overleden.