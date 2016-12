Het verhaal? A Monster Calls is een verfilming van een jeugdboek, over een jongetje van 13 dat in een zeer lastige periode in zijn leven zit. Zijn moeder wordt namelijk geconfronteerd met kanker en ligt op sterven. Tijdens die moeilijke periode kruipt de jongen in zijn fantasie en ontdekt hij een monster, in de vorm van een boom. De boom ontfermt zich over hem en daagt hem uit om zijn gevoelens onder woorden te brengen.

De mening van Ward? "De film heeft de juiste gevoeligheid. Het is geen typische Amerikaanse sentimentele fantasy film. A Monster Calls is gemaakt door een Spanjaard en het is ook een Brits jeugdboek. Je houdt het in elk geval niet droog tijdens de film, maar het verhaal wordt wel op de juiste manier verteld, met echte emoties."

"Ik denk dat we bovendien vooral moeten kijken naar de rol van Felicity Jones, die de stervende moeder speelt. Zij is misschien wel de actrice van het jaar en zou wel eens in aanmerking kunnen komen voor een Oscar."