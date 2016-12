"A celebration of life" ("Een viering van het leven"). Zo staat de uitvaartplechtigheid van Gabor omschreven op een uitnodiging waarop Radar Online de hand kon leggen (zie foto onder). Die plechtigheid vindt op vrijdag 30 december plaats.

Eerst nemen vrienden en familie afscheid tijdens een dienst in de Church of the Good Shepard in Beverly Hills. Die gaat om 10 uur van start. Nadien krijgt de actrice van Hongaarse afkomst een laatste rustplaats op het Westwood Memorial Park Cemetery in Los Angeles waar tal van andere filmlegendes begraven liggen. Ook haar zus Eva en haar dochter Francesca Hilton liggen op die plek begraven. Ze krijgt een plek dicht bij hen.

Volgens Radar Online gaat Gabor de eeuwigheid tegemoet in haar favoriete jurk en getooid met haar favoriete juwelen waaronder een van haar duurste diamanten halskettingen.

Tal van beroemdheden zullen het gebeuren bijwonen. Volgens Radar Online staan onder anderen Kris Jenner, Larry King, Quincy Jones, Debbie Reynolds, George Hamilton en Kathy Hilton op de gastenlijst. Haar negende en laatste echtgenoot prins Frederic von Anhalt zal alles in goede banen leiden.

Gabor stierf op 18 december op een zucht van haar honderdste verjaardag. Ze speelde mee in meer dan zeventig films, maar was vooral bekend wegens haar glamoureuze privéleven.