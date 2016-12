"Het is gebeurd dat ik op de filmset te horen kreeg dat ik niet van het scenario mocht afwijken om de productieplanning niet te verstoren. Wanneer ik een idee of een ingeving had, werd daar geen rekening mee gehouden", aldus Stone.

"Wanneer ik op de set grappen improviseerde, werden die soms in een volgende take overgenomen door mijn mannelijke tegenspeler", hekelt Emma Stone een vorm van seksisme op de filmset. Ze voegt er aan toe dat ze niet weet of het komt omdat ze een vrouw is of omdat ze jong is.

Emma Stone is binnenkort te zien in de film "La la land". De muzikale komedie van Damien Chazelle met Ryan Gosling en Rosemarie DeWitt wordt in België uitgebracht op 25 januari 2017. De film is de grote favoriet voor de komende editie van de Oscars in Hollywood.