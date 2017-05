"Star Wars" speelt zich lang geleden af in een heelal hier erg ver vandaan. Er heerst al 1.000 jaar vrede in de Galactische Republiek die geregeerd wordt door de senaat. De vrede in de Republiek wordt bewaard door de Jedi, een ridderorde die de zogenoemde The Force (red. de kracht) ten goede gebruiken. The Force is de kracht die alles in het universum met elkaar verbindt. Een vaak gebruikte uitspraak is: "may the Force be with you".

De tegenhangers van de Jedi zijn de Sith, zij gebruiken The Force voor hun eigen belang. Zowel de Jedi als de Sith gebruiken lichtzwaarden, terwijl de rest van het heelal eerder voor laserwapens opteert. De Sith lijken in het begin van Episode I al millennialang te zijn uitgeroeid. Geruchten dat ze terug zijn, worden in eerste instantie dan ook op hoongelach getrakteerd.