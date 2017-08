Sinds 1998 maakt Invader, echte naam of identiteit onbekend, mozaïeken op de muren van gebouwen, in de stijl van het klassieke Japanse computerspel "Space Invaders". In steden als Parijs, Berlijn en Amsterdam hangen werken van de kunstenaar en ook de straten van Brussel, Charleroi en Antwerpen werden door Invader verfraaid.