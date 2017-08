“’The Swamp’ is een schilderij van de Belgische kunstenaar dat al bestaat. Het origineel zit in een collectie in China. Op het schilderij wordt een figuur afgebeeld die een doodstrijd ondergaat in een moeras. In die zin is het idee van het cremeren en verbranden van het werk erg boeiend. Het klopt in termen van inhoudelijk en existentieel belang aan het bestaan. Dit werk is op een uitneembaar plateau geschilderd. Het zit niet vast op de vloer."

Toen kunstenaar Gert Robijns voorstelde om het werk te verbanden vond Tuymans dat meteen een boeiend idee. “Het voordeel aan het verbanden is dat je opnieuw een beeld creëert. Het is een tweede happening. Het loopt samen met een nieuw project van Gert en geeft daarmee zichtbaarheid aan zijn werk. De as van het werk wordt in een urne bewaard.“