"Met een zwarte man gezien worden, brengt jouw carrière niet in gevaar, het zou je juist ruimdenkender en spannender kunnen maken", schrijft de Amerikaanse rapper. Maar hij zag de relatie wel als een probleem. "Ik moet aan mijn eigen imago denken. Ik zou veel mensen teleurstellen", aldus Tupac. "Het is niet mijn bedoeling geweest om je te kwetsen", schreef hij nog.

Tupac schreef de brief in januari 1995 vanuit de gevangenis, anderhalf jaar voor zijn tragische dood in 1996. De brief wordt binnenkort geveild in New York. Het startbod staat op 100.000 dollar (ruim 88.000 euro), maar de uiteindelijke opbrengst zal waarschijnlijk een stuk hoger liggen. De laatste brief die Tupac schreef werd verkocht voor meer dan 170.000 dollar (bijna 150.000 euro).