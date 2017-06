Het muziekfestival Rock am Ring, aan de Nürburgring in de deelstaat Rijnland-Palts, werd gisteravond onderbroken omdat de politie over aanwijzingen over "mogelijk terroristisch gevaar" beschikte. De tienduizenden bezoekers moesten het terrein allemaal verlaten, volgens de autoriteiten verliep de evaluatie beheerst en rustig.

De twee mannen zijn volgens Bild en ARD donderdag al opgepakt in Koblenz. Ze waren gisteren dus niet op het festivalterrein, maar de autoriteiten hebben gisteravond alsnog beslist om het terrein te ontruimen, omdat ze niet met zekerheid konden zeggen dat de twee daar iets hadden achtergelaten.

"De twee werkten voor een onderaannemer, ze hielpen mee met de opbouw van Rock am Ring. Ze zouden connecties hebben met een terreurverdachte die momenteel in Duitsland in de cel zit, een salafist", vertelt correspondente Judith van de Hulsbeek vanmorgen in "Bonus" op Radio 1.

Door de aanslag op het concert van Ariana Grande in Manchester, bijna twee weken geleden, hadden de organisatoren van Rock am Ring al extra veiligheidsmaatregelen genomen. "Na Manchester hebben ze nog honderden extra medewerkers aangenomen, in totaal stonden zo'n 1.200 personeelsleden in voor de veiligheid. Er was een rugzakverbod, mensen mochten geen eigen drankjes meenemen...", vertelt Van de Hulsbeek.

Rock am Ring is een van de grootste muziekfestivals van Duitsland. Gisteren was de eerste van de drie geplande festivaldagen. Later deze voormiddag wordt beslist of Rock am Ring vandaag en morgen nog doorgaat.

Vorig jaar moest de laatste festivaldag van Rock am Ring geschrapt worden omdat het toen heftig onweerde en mensen gewond raakten door de bliksem.