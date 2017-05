De ontdekking van Marie Myriam is het bewijs dat het leven een aaneenschakeling van toevalligheden is. "Ik volgde zanglessen en toen ik thuiskwam van de les, wou ik alles verder perfectioneren. Mijn ouders hadden een restaurant en ik ging vaak in de sous-sol luidkeels zingen. Op een dag kwam Jean-Paul Cara - de schrijver van "L'oiseau et l'enfant" - het restaurant binnen. Hij was de laatste klant en ik vroeg mijn moeder of ik al kon gaan zingen, "Ne me quitte pas" van Jacques Brel... Jean-Paul hoorde mij en vroeg aan mijn moeder waar die stem vandaan kwam. Hij kwam naar beneden, liet me mijn liedje uitzingen en applaudisseerde. "Mademoiselle, met die stem neem ik je mee naar het Songfestival en wij gaan winnen." Ik geloofde er niets van."

Maar ze won dus wel degelijk. "En die overwinning heeft me mijn leven geschonken. Het feit dat ik nu hier met u praat 40 jaar later. Men is mij nooit vergeten. Het is hét lied van mij en het maakt deel uit van het patrimonium. Er is de afgelopen 40 jaar geen optreden geweest dat ik het niet heb gezongen. Ik moet het trouwens niet meer zingen, ik moet het lied maar lanceren en het publiek neemt het van mij over. Ik behoor toe aan de Fransen, ik ben deel van hun familie geworden. Ik ben daardoor erg geraakt en erg gelukkig."

