Festivalgangers die het openbaar vervoer nemen om naar Rock Werchter te gaan, moesten tot nu toe de trein nemen naar Leuven. Van daaruit brengt een speciale bus hen dan naar het festivalterrein in Werchter. Met grote drukte in Leuven tot gevolg.

Om de studentenstad wat te ontlasten, komt er dit jaar dus een extra treinhalte: in het station van Aarschot. “Van daaruit zullen festivalgangers ook met bussen naar de rotonde in Werchter gebracht worden”, zegt Dirk Claes, de burgemeester van Rotselaar, waar Werchter in gelegen is. De regeling geldt alleen voor Rock Werchter, niet voor andere concerten op het festivalterrein.

Vorig jaar had Rock Werchter 145.000 unieke bezoekers. Ruim 46.000 van hen namen de bus naar het festivalterrein.