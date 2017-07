Je was een verknochte Knokkenaar, hoe kom je in Brussel terecht?

Ik speelde er al lang mee in mijn hoofd na mijn studie in Gent. De gedachte leek wel cool en verrijkend, maar ik was bang om stappen te zetten. Gelukkig heb ik een fantastische vriendin die dat lospeutert bij mij. Net hetzelfde als met rappen: ik wil de stoere rapper zijn maar ik durf het misschien nog niet.

Daarom dat ze je een janet noemen?

Ja voila (lacht). Dat is al wel gebeurd ja.

Is dat niet verzoenbaar, je poëtische teksten met hiphop, met rap?

Ik probeer het, dat is de ambitie. Maar in de hiphop heb je zware scenes, overal in Vlaanderen en in Nederland, die underground waar de hiphop ontstaan is. Daar wordt al een keer gelachen met die Brihang. Vroeger was ik daar ook meer mee bezig. Maar dan ben ik in Gent gaan studeren en heb ik kennisgemaakt met poëzie.

Wat komt er eerst, tekst of muziek?

Er is altijd wel een woord dat ik ergens heb opgevangen op YouTube, of in de winkel, of in de auto. Mijn zinnetjes komen vaak van journalisten. Spierballentaal is zo een woord dat ik ergens gehoord heb op Radio1 in een interview. Eerst is er dat, en dan is er een beat, en dan vloeit de rest, vanuit die ene korte zin. Ik werk nooit met een thema. Ik begin altijd met een zinnetje en dan een stream of conscienceness.