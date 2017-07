Wanneer begint een doorsnee dag voor jou?

Een ideale dag ziet er zo uit: opstaan rond negen uur dertig, tien uur, en wakker worden met filmpjes van YouTube, live optredens van in de jaren 70, filmreviews, tot filmpjes van mensen die op hun gezicht gaan, dwaze of coole filmpjes.



Is dat echt het eerste wat je doet?

Meestal wel, in bed ook nog. Dan ontbijten, op het gemak koffie zetten. Ik begin maar echt productief te worden rond elf uur. ’s Middags iets eten. Tenzij als we moeten optreden, dan ben ik al van rond de middag op de baan. Nu ben ik bezig met een project als acteur, in Antwerpen. Dan zijn dat dagen van zeven uur ’s ochtends tot vijf uur ’s avonds. Dat is totaal iets anders. Maar op andere dagen begin ik rond één, twee uur aan mijn projecten te werken. Ik probeer ook mijn mails in te plannen. Dat is het moeilijkste van de dag. Ik ben wreed ongestructureerd, ik heb wel iemand zoals hij nodig. Maar thuis werken, dat kan van alles zijn, een affiche die ik moet afwerken, muziek maken. Of dat kan iets geschreven zijn, een perstekst of een interview, en dan durf ik mij wel een keer verplaatsen naar een koffiebar of zo.



Dus je bent het creatiefst overdag?

Niet altijd. Ik ben nogal een nachtwerker. Dat is wel wat veranderd met mijn lief. Zij is altijd vroeg wakker en ik nooit. We beginnen een beetje een normaal leven te leiden. Ik werk minder ’s nachts, ook al omdat we hier tussen de buren zitten. Maar als ik met mijn broer repeteer dan durft dat al eens laat te worden. Als je ’s nachts werkt, dan lijkt alles iets geheimzinniger.



Maar je woont hier in centrum Gent, dus repeteren zit er hier niet bij?

Ik en mijn broer wonen alle twee in Gent, ik woon hier in centrum Gent, maar we hebben onze studio in Desselgem, Waregem, waar mijn ouders wonen. En daar repeteren we. Dan nemen we de trein naar Waregem. Hier in Gent is het veel duurder om een repetitiekot te vinden waar we geen buren storen. Ideaal, twintig minuutjes met de trein, we betalen niets, restaurant mama. We hebben veel plaats en we mogen veel lawaai maken.