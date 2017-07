Je klinkt alsof je nooit op vakantie gaat, alsof je altijd aan het werk bent.

Of je kan zeggen: je klinkt alsof je nooit werkt, dat is hetzelfde. Mijn ideale vakantie is slapen tot negen uur, in plaats van tot zeven. Ontbijt tot tien. En dan werken van tien tot een, elke dag. Drie uur per dag, dat is niet veel. Als je een verantwoordelijke functie hebt en je ziet welk een berg werk er na twee weken op je bureau ligt, dan is alle rust die je opgedaan hebt in een kwartier verbrand door je op te jagen. Bij de meeste Vynckeneers is dat zo. Vanaf een bepaalde functie kun je niet zomaar…

Dat wordt geëist?

Maar, geëist? Dat geldt in twee richtingen. Bijvoorbeeld, je hebt bedrijven waar Facebook geblokkeerd wordt. Facebook, dat is communicatie met je vrienden en je vrouw. Wij vorderen de Vynckeneers op tijdens het mooiste dagdeel, tussen zonsopgang en zonsondergang, vijf dagen in de week. HR-goeroes hebben 20 jaar geleden het concept work-life-balance uitgevonden. Ik moet daar wreed mee lachen. Als je na je werk nog aan je leven moet beginnen, dan is het buiten koud en donker en ben je moe. Dat is dikke zever. Hier heet dat Live at work. De arbeidscontext waar je 40-50 uur per week doorbrengt, daar moet je een significant deel van je leven kunnen realiseren. Als je dan via Facebook naar je madam moet sturen: wie gaat er patatten halen vanavond? dan moet dat kunnen hé. Als je werk mag meenemen naar huis, mag thuis ook hier binnenkomen.





Kwatongen zouden zeggen: dat is een truc om je werknemers dag en nacht te engageren?

Als dat puur een truc was, zou dat door de mand vallen. En dan nog, het is geen gesloten systeem. Vyncke, je kan eruit stappen hé. Het is misschien wat sectair, maar het is een open systeem. We zitten in een regio met negatieve werkloosheid, dus je moet hier niet blijven om den brode. Staat die cultuur je niet aan, stap er dan uit.





Hoe neem je moeilijke beslissingen?

Er is maar één soort moeilijke beslissingen: dat zijn emotionele beslissingen, die over mensen gaan. Businessbeslissingen, dat is niet moeilijk. Als jij het niet weet, zal iemand anders het weten. Dat is zo typisch voor ingenieurs, die vergeten de synthese. Analyse, analyse, analyse, ze hebben dan net de oplossing verteld, en toch zeggen ze: we weten het niet. Ik kan beslissingen nemen zonder enige kennis van iets. Ik kies het liefst wat zij kiezen. Als het hun keuze is, zullen zij dat doen slagen. Die mannen engageren zich persoonlijk. Ik beslis hier nauwelijks iets in de firma. Wel subjectieve dingen. De kleur van die stoelen, dat gaan ze aan mij komen vragen.



Dat meen je niet?

Huisstijl, kleuren, ik ben daar als hobby verantwoordelijk voor. Dat heeft niets te maken met mijn functie als ceo. Ik hou mij daar intensief mee bezig, in plaats van te schilderen en te knutselen. Een bezoek van klanten op Vyncke-territory, dat is een experience. Puur subjectieve beslissingen neem ik heel alleen. Businessbeslissingen niet. En dan is er een derde soort beslissingen, de emotionele. Bijvoorbeeld: iemand ontslaan. Het is een goeie gast, en het is een slimme, maar hij past niet in de groep. Dat zijn de moeilijkste beslissingen, ik ben daar niet zo goed in.