U hebt andere mensen nodig om creatief te zijn? Of kan u zich opsluiten en met eigen ideeën komen?

De voedingsstof is voor mij belangrijk: andere mensen, of Youtube, of luisteren of lezen. Het verteren en tot inzichten komen, dat gebeurt met eigen reflectie. Meestal als ik ga joggen. Dan ben ik een uur of anderhalf uur weg. Het eerste half uur is meestal om alle problemen weg te werken, en nadien zie je gewoon dat je geest of je hersenen bezig zijn met alle voedingsstoffen die je hebt gehad te bewerken. Als ik thuiskom heb ik betere inzichten: dàt lijkt mij een goede opportuniteit, dàt moeten we gaan doen. Als ik ga sporten, dat zijn de weinige momenten dat ik alleen ben met mezelf. Dat heb ik gewoon nodig, niet alleen fysiek maar ook mentaal.

Hoe dikwijls lukt dat?

Ik ga minstens ieder weekend joggen, anderhalf uur. Ik probeer ook in de week een keer te gaan. In het buitenland lukt dat veel beter, dan zijn er geen kinderen, geen echtgenoot om mee te ontbijten. Waar ik soms ook reflecteer, dat is op de weinige avonden dat ik thuis ben: op het einde van de avond even in de zetel gaan zitten en nadenken.

Heeft vakantie ook zo een functie, of heeft u geen tijd voor vakantie?

Ik neem wel tijd voor vakantie, dat is belangrijk voor je evenwicht. Ik neem twee weken vakantie. Meestal verre reizen met de familie, dan ben je in een heel andere context, dan ben je in de natuur. Ik ga regelmatig ver wandelen, en sporten, nieuwe culturen en nieuwe mensen ontdekken. We gaan meestal niet naar drukke steden en in sjieke hotels. Eerder in de natuur en in een lodge of een tent. Dat inspireert je ook, op een andere manier. Mijn bron van inspiratie om te reflecteren is de natuur: woestijnen, bergen, lopen in de bossen. Daar kom ik tot rust, en daar krijg ik die inzichten en die creativiteit waar u over spreekt.