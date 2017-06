Op de set ben je “on the spot” creatief, hoe gaat het daarna in montage?

Daar komt het pas helemaal op het einde. Ik draai heel veel. Het eerste wat ik doe in de montage is alle mogelijke verhaallijnen inhoudelijk uitzetten. Dat heeft met creativiteit niets te maken, dat is droge storytelling, ik maak een soort maquette, een overzicht van wat we hebben, ook al ga ik dat niet allemaal gebruiken. Een derde gaat nadien sowieso in de vuilbak.



Maar een derde? Ik las dat je van een programma 120 versies gemaakt hebt. Dat lijkt me onwaarschijnlijk.





Ja, dat was de eerste aflevering van Een kwestie van geluk. Het was ook niet goed. Ik werk vaak op instinct. En de fout begint te komen als heel veel mensen daarrond staan en uitleg vragen. Dan begin ik dat uit te leggen, en ik word er zelf al niet meer zo zeker van. Dus ik verander van koers, op een rationele manier, en dat is heel slecht. Aan die eerste aflevering van Een kwestie van geluk hebben we drie maanden zitten prutsen. In december kwam ik tot de conclusie dat mijn eerste plan het allerbeste was. Door al die uitleg heb ik me laten misleiden. Eigen schuld. En natuurlijk, dan begint de uitzenddatum dichterbij te komen, en ik moet tien van die kloefen afleveren. Dat wordt een probleem. En dan gelukkig, toch een bliksemschicht in mijn kop, en dan hebben we aan één stuk doorgemonteerd. Dus we hebben nogal wat tijd verspild. Ik hoop dat Tom het niet leest (Tom Lenaerts, baas van productiehuis Panenka, JH).



Maar het is toch een luxe dat je dat kan doen?



Ja, dat vertrouwen was er. Maar ik heb wel druk nodig om goed te presteren. Altijd geweest. Voor ik film deed heb ik eerst schilderen en vrije grafiek gedaan. Ik zat alleen in mijn kamer iets te schilderen of te maken, en alles mislukte, ik werd super gefrustreerd. En ineens gaat het toch, omdat de jury er zit aan te komen. En dan zijn die heel enthousiast, ik weet niet hoe ik dat gefikst heb. Nu weet ik dat dat het zevende canvas is: je hebt ene goeie gemaakt omdat je eerst zes kloteversies gemaakt hebt.