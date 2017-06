Wanneer sta je op?

Heel lang is het zeven uur geweest, omdat ik mijn dochter naar school bracht. Nu heeft ze een brommertje en kan ze zelf rijden. Ik kan dus iets langer blijven liggen, halfacht zowat. Ik ben niet echt een ochtendmens. Ik slaap al eens graag langer uit, als dat kan voor de afspraken.

Wat is het eerste wat je doet?

Vroeger was dat snel een sigaret opsteken, maar daar ben ik mee gestopt, sinds 112 dagen.

Proficiat.

Dankjewel. In de plaats maak ik een klein ontbijtje, iets gezonds, het enige gezonde van de dag meteen. Yoghurt en granola en wat fruit erbij. En ik lees kranten. Ik heb drie kranten in de bus, nog wel degelijk de fysieke kranten. Dat is in die volgorde Het Laatste Nieuws, De Morgen en De Standaard. Het is natuurlijk niet mogelijk om ’s morgens heel diep te gaan. Omdat ik in een sportieve trip zit heb ik ook een fiets gekocht. Gisteren ben ik voor het eerst met de fiets komen werken, jawel. Het is niet zo heel ver, vijftien kilometer, maar toch. Iedereen stond hier versteld. Blijven verrassen is de kunst.(lacht)

Daarmee vervalt mijn volgende vraag : wat doe je in de auto op weg naar het werk?

Ik doe veel kilometers. Zodra het maar iets begint te miezeren ga ik terug met de wagen. Ik luister heel veel radio, ik switch tussen Radio1 en Studio Brussel. Ofwel eigen muziek, ik ben een enorm muziekliefhebber. Dat gaat van heel klassiek tot AC/DC. Dat proberen we in ons werk ook te hanteren, dat we heel divers kunnen zijn. Als ik echt stilsta in de wagen kijk ik smartphone, Facebook, Twitter. Ook nieuwsmedia, deredactie, HLN. Ik ben een nieuwsveelvraat. Ik probeer toch nog altijd om zeven uur thuis te zijn. Dat is onnozel. Je kan uitgesteld kijken, je kan een krant online bekijken. Maar het journaal en papieren kranten, dat zijn een paar ankerpunten in de dag. Ik heb ook de Humo, ik ben nog altijd blij als hij dinsdag in de bus zit. Noblesse oblige (lacht) (vader Hugo is ex-hoofdredacteur van Humo, JH). Een boek vind ik veel leuker als ik het vast heb. Ik hou van gedrukte media.