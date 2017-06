Hoe verloopt een dag bij de Ideale Wereld?

’s Morgens kranten doorspitten met een kleine groep, en dan overlopen we dat zoals op een echte nieuwsredactie: wat is er en waar hebben we ideeën over? Tussen negen en tien wordt dat idealiter afgeklopt. Dan kan alles op gang komen: de fictiestukken kunnen geschreven worden, reporters kunnen uitgestuurd worden. Vanaf pakweg twaalf draaien, nadien monteren. In de namiddag stellen we het programma samen, de eindredacteur en ik. Tegen vijf uur gaan we in repetitie, om zeven uur nemen wij op. Dat is zo goed als live on tape, er wordt heel weinig geknipt.

Wanneer voel jij je het meest creatief in dat proces?

Tijdens de opname zelf. Dan ben ik als een vis in het water. Ik perform graag, dat vind ik het leukste. Het is een combinatie van luiheid en een princiepskwestie: ik wil niet al te voorbereid zijn. Ik zou me niet kunnen voorstellen dat alles op kaartjes staat. Pas op, ik heb genoeg handgrepen, maar het liefst van al word ik er zo ingesmeten, we zien wel waar het schip strandt.

Kan je een percentage plakken op het aantal voorbereide grappen?

Sowieso weet ik welke filmpjes er komen. Maar als het puur gaat over studiogesprekken, dan denk ik dat 70 procent improvisatie of onvoorbereid is. We hebben repetities, publieksopwarmer Roel Steeno, een fantastische gast, zit naast mij. Die speelt de rol van de centrale gast. Dat is echt puur improvisatie, daar ontstaan vaak mopjes. Veel daarvan kan ik recupereren. Soms vallen die ook volstrekt niet.

Otto-Jan de koorddanser?

Ja zoiets. We hebben vorig seizoen een aantal onvoorspelbare gasten gehad. Andere presentatoren hebben het daar misschien moeilijk mee. Ik vind dat genieten. Dat maakt het spannend, en dat daagt mij uit.

Geef eens een voorbeeld?

Jan De Cock, Jan Decorte, Jeff Hoeyberghs, Herr Seele, dat soort figuren. Dat daagt je uit, dan moet je nieuwe truken gaan toepassen. Ik ben ad rem, maar ik beschik wel over wapens. Als iemand mij wegblaast in dossierkennis, speel ik graag de rol van onwaarschijnlijke dommerik. Dat gaat mij af, ook omdat ik niet hyperintelligent ben. Dat is een goeie techniek. Interviewers zijn vaak over-voorbereid, ze stellen zich van tevoren op gelijke hoogte als hun gast. Als je dat niet doet kun je iemand onderuit halen met een naïeve vraag, de vinger op de wonde.