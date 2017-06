Murielle, wanneer begint je werkdag?

Ik sta op om zeven uur, dat is een beetje tegen mijn natuur. Maar ik ben dat intussen gewoon, als je een kindje hebt is dat een automatische wekker. Ik heb mijn kindje week om week bij mij. Dus ik ben een week fulltime moeder, dan werk ik van thuis uit in Oostende. De andere week werk ik van hieruit, de studio boven de winkel, dan ben ik fulltime maker. Ik kies ervoor om zo weinig mogelijk uren in de file te zitten. Al het werk dat ik alleen kan doen, denken en schrijven en tekenen, doe ik als ik in Oostende ben. Ik ga dan echt op in mijn bubbel. En al het werk waar ik communicatie voor nodig heb doe ik van hieruit, van in Gent.

En hoe gaat het in Oostende, moet je jezelf een uurrooster opleggen?

Het gaat heel spontaan. Ik doe mijn werk heel graag. Dus ik moet mezelf een omgekeerd uurrooster opleggen, waarbij ik zeg: nu is het tijd om te stoppen met werken. Maar ik heb daar wel moeten aan wennen. Ik heb nu een team van zeven, vaak zijn er ook nog twee stagiairs. Ik heb wel geleerd om om te gaan met al die afleiding. Ik heb mijn eigen frequentie moeten vinden om alleen te werken. Maar nu is dat zalig thuiskomen, heel hard op je eigen ritme leven en denken.

Hoe moet ik me dat voorstellen? Is dat een lampje dat gaat branden in je hoofd? Of moet je daar hard op werken om die creatieve ideeën uit te werken?

Nee, da’s echt noodgedwongen. Ik kan niet anders dan maken. Ik ben iemand die heel zintuigelijk is. Absorberen van wat er binnenkomt. Enerzijds kan dat mij afleiden, maar anderzijds geeft dat mij ook enorm veel input. Ik zie mijzelf als tool, menselijke blender of zo, van al die indrukken die van buiten naar binnen komen.