Waar haalt u uw inspiratie vandaan?

Ik haal mijn inspiratie uit het gewone leven. In de stad, de mensen op straat, de omgeving op zich. Je ziet kleuren, licht, details en daarmee ontwerp ik constant in mijn hoofd. Ik schrijf dat dan op in mijn notaboekje of ik neem er een foto van. Je kan niet gewoon achter een wit blad papier zitten en verwachten dat de ideeën vanzelf komen. Beweeg en blijf versteld staan van de schoonheid in je omgeving. Al is het maar een bloem die goed ruikt of het licht dat mooi in de kamer valt. Creatief zijn betekent een open mindset hebben. Maar dat lukt niet 24 op 24, 7 op 7.

De passie van mijn werk zit ook in meer dan in het creëren alleen. Binnen de muren van Natan, kan je een andere kant van mijn werk zien. Mijn werk als ondernemer, verkoper, interieurarchitect, boekhouder, enzovoort.

U begon uw carrière als binnenhuisarchitect. Was u toen ook al geïnteresseerd in mode?

Neen, totaal niet. Ik ben niet bewust in de modewereld gegaan. Ik ben en was gedreven door esthetische schoonheid: vormgeving, lijnen, volumes. In dat opzicht is mode niet zo verschillend. Voor mij begon het toen ik als student mijn eigen zaak oprichtte. Het belangrijkste aspect is daarbij de locatie. Daarom zocht ik naar een ruimte om mijn gasten te ontvangen op de Avenue Louise in Brussel. Helaas was er niets beschikbaar, dus besloot ik om mijn stoute schoenen aan te trekken. Bij een prachtig herenhuis waar toen de prestigieuze kledingzaak “Jacqueline Léonard, Ancienne Maison Natan” van couturier Paul Natan gevestigd was, belde ik aan met de vraag of er niets te huur was. Alleen de ingang, waar iedereen passeert, was vrij en zonder een moment te twijfelen huurde ik het pand.

Niet veel later stopte de kledingzaak en dus zette ik daar mijn meubels. Maar iedereen die langskwam vroeg zich af waar de modewinkel was. Ik dacht: “Verdorie, toen de winkel bestond, was er geen haan die daarnaar kraaide en nu…” Dus nam ik maar een naaister in dienst met het idee om ofwel gordijnen te maken ofwel kledij te ontwerpen. Samen hebben we dan een eerste collectie uitgewerkt en die tentoongesteld in mijn decoratiewinkel. Het was meteen een groot succes.