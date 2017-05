Amenra is wat meer duistere, donkere muziek. Hoe probeer je creatief te zijn in het donkere?

De tand des tijds bepaalt veel. Het is heel gevoelsmatige of geladen muziek en het emotioneel palet waarmee je werkt verandert mee met het verouderen. Sowieso duurt het ettelijke jaren vooraleer we een nieuwe plaat schrijven. Dat duurt ongeveer vijf jaar. Sommige Belgische artiesten worden gepusht om jaarlijks een plaat uit te brengen, uit vrees om te worden vergeten. Maar daardoor hebben veel nummers geen functie behalve de plaat vullen. Als er twee singles opstaan is dat in orde en de rest pleur je maar vol met muziek. Wij proberen te wachten tot we genoeg nummers hebben die we het bestaansrecht gunnen. Na al die tijd wordt de nood om die gemoedelijke sferen op te zoeken ook weer groter. Je kanaliseert. Je spaart momenten die een impact op je hebben gehad op, om daarna in het verleden te delven en ze terug op te rakelen. Daar werken we dan mee.



Welke momenten raken je of hebben een impact op jou?

Dat kan veel zijn. Dat kan een gesprek zijn met een vriend die aan het overwegen is om weg te gaan van de vrouw van zijn kinderen. Of dat kan een ziekte zijn. De moeder van onze drummer moest gisteren geopereerd worden, bijvoorbeeld. Ik stel mij dan in de plaats van die persoon en ik kan mij inbeelden dat het een zware last is die op je schouders rust. Die hulpeloosheid, die vraagtekens, dat ongewisse probeer je vorm te geven omdat dat de dingen zijn waarmee mensen bezig zijn. En zo wordt het ook iets collectiefs. De pijn die het leven soms met zich meedraagt is ons vertrekpunt. Dat is altijd de essentie waar we naar teruggrijpen.

Er hangen hier veel tekeningen van je kinderen. Haal je daar soms inspiratie uit?

Uit de tekeningen niet direct. De worstelaars en de Harry Potter-toestanden zeggen mij niet zoveel. Maar hen bezig zien wel. Vroeger richtte ik mij altijd tot de hemel, tot de mensen die er niet meer waren of die ik had verloren. Door hun komst kijk ik ook naar beneden, de toekomst. Dat is heel inspirerend als mens. Je ziet nog volop die onschuld, maar je weet dat er vroeg of laat ook donkere wolken boven hun hoofden zullen hangen en dan overkomt er mij een voorbarige vorm van tristesse.