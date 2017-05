Als er een ding is dat je aan jezelf zou kunnen verbeteren, wat zou dat zijn?

(twijfelt). Ik zou graag nog wat meer rust vinden, geduldiger zijn, rustiger zijn. Ik ben nogal een felle, ook om mee samen te werken. Op mijn veertigste verjaardag twee jaar geleden had mijn lief een verrassingsfeest georganiseerd, een hoop mensen hebben voor mij opgetreden, onder wie Clement Peerens. Die had toen een nummer voor mij gemaakt: Tineke Subtiel. Prachtige tekst, waaruit bleek dat ik totaal nooit subtiel ben, en altijd ongezouten mijn mening zeg. Dat is nog wel een werkpuntje. Dank je Hugo, Tineke Subtiel, het is wel duidelijk nu.





We gaan naar het eind van de dag toe, wat is het laatste wat je doet voor je gaat slapen?

Ook dat hangt echt van de dag af. Meestal plof ik nog eens in de zetel, ook als ik nog ben gaan spelen. Ik ben laat thuis, iedereen slaapt al. Een tas thee drinken, alles efkes laten… Dat is soms moeilijk, mijn energie zit vaak hoog in de avond, als ik ben gaan spelen. Dat geeft altijd adrenaline, ik vind het moeilijk om direct in mijn bed te kruipen. Maar mijn kinderen dwingen mij om dat toch te doen. Ik pak meestal nog een kwartierke of twintig minuten voor mezelf. Lezen of TV, iets onbenulligs. Gewoon om het hoofd leeg te maken, om alles terug zacht te maken. Dan kruip ik naast mijn geliefde, die meestal al eerder slaapt.

De laatste vraag klinkt het zwaarst. Wat is je levensmotto?

Ik heb geen levensmotto. (denkt na) Maar ik ga er toch van uit, allez, we zullen er dan toch eentje uit de kast halen: dat sowieso het beste nog moet komen. Ik vind dat het alsmaar leuker wordt. Ik ben nu gelukkiger dan vijf of tien jaar geleden. Ik vind het leven steeds rijker worden. Ik kijk met volle goesting de volgende dag tegemoet. Dat klinkt zo klef als je dat zegt. Maar het is wel zo.