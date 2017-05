Merho, kan je een beeld geven van een doorsnee werkdag? Hoe laat sta je op?

Meestal is het halfacht. Dan ga ik de kranten lezen, ontbijten, douchen, en daarna ga ik een halfuurtje op de hometrainer, want voor de rest van de dag heb ik niet zoveel beweging.

Werken doe je thuis. Files zijn aan jou niet besteed. Heb je een soort uurrooster dat je jezelf oplegt om aan het werk te gaan?

Ik heb het nog van vroeger, ik werk nu iets rustiger. Toen ik nog fulltime bezig was en alle dagen in de krant stond maakte ik vier albums per jaar, en dan moest ik daar discipline inbouwen. Ik heb het teruggeschroefd naar twee albums per jaar, waardoor mijn schema iets minder strak is. Wat niet wil zeggen dat ik minder uren in mijn studio doorbreng. Ik werk gewoon wat trager. Documentatie opzoeken, een mooie compositie opbouwen, daar ben ik nu iets meer mee bezig dan vroeger.

Hoe kom je aan al die ideeën, 148 verhalen?

Tja, dat wordt een manier van leven. In alles wat je ziet, wat je hoort, wat je leest, je moet daar voelhorens voor kweken, dat daar iets inzit waarvan je zegt: dat kan ik gebruiken. Vroeger liep ik altijd met papiertjes rond om alles op te schrijven. Tegenwoordig steek ik dat in mijn smartphone, en om de maand ga ik er eens door. Sommige dingen gaan eruit, andere houd ik bij. Als ik een thema voor een verhaal heb, dan leg ik daar een map van aan. En dan gaan alle ideeën daar in, krantenartikels, een situatie, een grap. Soms blijft dat een paar jaar liggen, tot ik denk, ik moet daar toch maar eens aan beginnen. Dan begint het gepuzzel.

Dat klinkt alsof het vanzelf gaat. Je hoeft je niet echt af te zonderen om na te denken over scenario’s?

Ik ben altijd bezig met scenario’s. Als ik zit te schrijven, dan moet ik altijd in afzondering zitten. Ik kan ook niet verdragen dat er dan een radio opstaat of zo, nee, dan moet het stil zijn. Ik heb collega’s, die gaan in de drukte van een kroeg zitten schrijven. Nee, dat zou ik absoluut niet kunnen. Ideeën komen overal. Als ik aan tafel zit, op de fiets, op toilet, noem maar op.

Ik vraag me af of dat niet een van de redenen is waarom ik dit ben beginnen doen. Dat ik niet afhang van een baas, dat ik aan niemand verantwoording moet afleggen. Ik bestuur mijn universum als een vrolijke dictator.