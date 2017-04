Op sociale media ben je ook een bezig bijtje?

Dat is mijn leven hé. Ik maak nog altijd heel veel video voor StuBru. Ik doe dat ik ook heel graag, en wil dat in de toekomst nog meer doen. Ik heb mij vorig jaar mogen bezighouden met niks dan online content en video. Ik mis dat toch een beetje. Ik denk daar veel over na, ik schrijf af en toe wat ideeën op. Ik hoop dat ik daar nog eens iets kan mee doen.

Zou je dan ook voor TV willen gaan werken, zoals Gilles (De Coster, haar vriend, JH)?

TV trekt mij niet zo. Ik heb al een en ander voor televisie mogen doen. En wat mij daar iedere keer enorm aan ergert, is de lamlendige traagheid. Bij de radio gaat alles snel. Je neemt soms beslissingen vijf minuten voor antenne. Zalig. Online video maken heeft diezelfde snelheid en wendbaarheid. De charme zit in de imperfectie, het spontane, het snelle. Televisie moet er altijd heel goed uitzien. Alles wordt gefilmd vanuit zeven camerastandpunten, ik overdrijf nu. Maar toch, daar word ik gek van.

Als je creatief bent, heb je daar een specifieke ruimte voor nodig? Of kan je om het even waar en wanneer creatief worden?

Ja, het werkt heel goed om een kotje te hebben. Ik ben nogal snel afgeleid, en ik vind het belangrijk om dingen op te schrijven. Ik had vorig jaar de luxe: mijn kantoor was een kotje met glazen muren. Ik kon constant van alles opschrijven op die muren met markers. Ik vind het zalig om vlak voor mijn neus een muur te hebben waarop dingen staan die we ooit nog willen doen. Bijvoorbeeld: ik wil eens checken of dat lukt om mezelf met ducktape vast te plakken aan een muur. En op een dag komt dat er dan van. Voor mij is zulk een omgeving superbelangrijk. Het heeft ook heel veel te maken met de juiste mensen die bij mij in dat kot zitten, mensen die iets in mij losmaken.

Je komt er niet toe als je alleen in dat kot zit?

Het is een verschrikkelijk woord: pingpongen. Ik heb dat wel nodig. Iemand die meedenkt, en die ook enthousiast is. In een goeie brainstorm kun je geen dwaze dingen zeggen. Er zijn al heel goeie dingen voortgekomen uit dwaze ideeën. En dat is de kunst, heb ik geleerd over creativiteit, om na dat goed idee toch nog even te blijven zitten, om die extra mile te doen, en van dat goed idee tot het extra idee te komen. Dan pas heb ik goed gewerkt.