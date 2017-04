Heb je de sport nodig om je goed te voelen?

Als je geen regelmaat hebt in de sport, dan gaat het naar de kloten. De evolutie in je spieren, the gains, zoals ze zeggen in het fitnessmilieu, die gaan weg. En routine kweken in het niét trainen is supersimpel.

Is draaien altijd hectisch? Of heb je tijd om je gedachten te ordenen?

Nee, het is gewoon oorlog. Natuurlijk, het hangt ervan af hoe complex de scènes zijn. Als het actiescènes zijn met stunts heb je geen tijd om na te denken. Dialoogscènes zijn wat rustiger, dan kun je wat chillen. Maar draaien is altijd de meest hectische periode. Toch is het ook de leukste periode. Het is het moment waar je effectief creëert. Je ziet die personages tot leven komen, je ziet hetgeen je in je hoofd hebt realiteit worden. Draaien én monteren, dat zijn voor ons de leukste periodes. Maar tijdens de montage zijn Bilall en ik geen ochtendmensen, wij monteren liever in de nacht. Postproductie is meestal de vampierperiode.