Wanneer begint je dag?

Rond zeven uur. Eén dag op twee heb ik de gewoonte om uit lopen te gaan, voor het ontbijt, met een flesje water in de hand. Ik heb me al een paar keer voorbereid op een marathon. En dan leer je om met water en soms een gelletje toe te komen. Die tien-vijftien kilometer bezorgen me een frisse kop en zin in het ontbijt. En geen ontbijt zonder kranten. Zalig moment is dat. Eerst enkele Belgische kranten op papier, en dan de buitenlandse, vooral L’Equipe en Gazzetta dello Sport, online.





En hoe gaat het dan verder op een koersdag?

Naar de koers gaan betekent autorijden. Ik woon aan de verkeerde kant van het land, ik woon in het oosten, in Scherpenheuvel. Meestal moet ik naar Oost- of West-Vlaanderen. De tijd in de auto gebruik ik dikwijls om te telefoneren. Dat kan zijn naar een vriend die ik een tijd links heb laten liggen. Maar het spreekt voor zich dat het veel over koers gaat, in extremis nog naar een ploegleider bellen, Marc Sergeant, of Patrick Lefever, of Wilfried Peeters, om toch nog wat info op te rapen.

Maar interviews met renners komen altijd op het moment zelf tot stand. Neem nu Gent-Wevelgem, de voorstelling aan de start in Deinze. Ik ben nooit vooraf bezig: wie ga ik welke vraag stellen? Ik laat die mannen op mij afkomen, ik kijk hoe hun gezicht staat, of ze glimlachen of ze beteuterd kijken, of ik zie snel iemand iets fluisteren, en ik speel daar dan op in. Geintjes pluk je uit de lucht.





Dat is toch het soort creativiteit dat je maar kan hebben als je een volledige bibliotheek in je hoofd hebt zitten?

Nee. Dat komt zo binnensijpelen. Ik heb ook een voordrachtenshow lopen, die ik doe met gitarist Geert Vandenbon. Daar vertel ik verhalen die meestal teruggrijpen naar de geschiedenis en naar mijn persoonlijke beleving. Die verhalen, die heb ik meestal niet neergeschreven, enkel wat steekwoorden. Ik weet waar die naartoe gaan. De volgorde en de pointes zitten natuurlijk ook in mijn hoofd.