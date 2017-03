Wanneer is het idee voor je nieuwe film gegroeid?

Dat was er zelfs al toen "Home" nog niet in productie was. Dat is niet van ploep: daar is het dan. Ik moet nadenken, brainstormen, in oude schriften zoeken naar ideeën. Dat begint meestal met losse flarden, ik heb altijd wel een notaboek bij me. En ik praat er veel over met Nico, mijn man. Hij heeft ook aan "Home" mee geschreven.

Mogen wij al weten waarover het gaat?

Nog niet helemaal, maar het idee is wel om - komedie durf ik niet echt zeggen, da’s gevaarlijk - maar om een situatie of een arena te vinden waarin ik heel vrij ben om humor te onderzoeken. Het verhaal doet er voorlopig niet toe, ik wil voor deze film grappige situaties creëren zonder dat die gesmoord worden door het verhaal. Dat is het vertrekpunt.

Zijn er truuks om creatief te zijn? Of is dat gewoon zweten en werken?

Het enige wat mij helpt als het niet lukt, is creativiteit opzoeken: naar de film gaan, lezen, gewoon een koffie gaan drinken. Ik kan niet voor de computer zitten en wachten tot het komt. Anderzijds forceer ik mezelf wel om creatief te zijn. Ik moet mij echt verplichten om scènes te schrijven, ook al vind ik het niet goed. Enerzijds dus discipline en hard werken, en anderzijds mijn hoofd voeden met impulsen. Gewoon gaan wandelen, ben ik rap beu.