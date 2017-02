Mogen we weten waaraan je nu werkt?

“Ik start een boek met Toon Tellegen, een dierenbundel. Ik wou dat al twintig jaar, van toen ik in dit vak begon. De druk is dus groot.”



Zie je het beeld van een tekening vooraf in je hoofd?

“Ja. Het probleem is dat ik dat nooit zo goed op papier krijg als het in mijn hoofd zit. Toch wel een frustratie. Hetgeen ik in mijn hoofd had is altijd heel goed.”



Je tekeningen toch ook?

“Ja maar ik zie toch wat ik gemist heb. Ik ben dan gedwongen om een volgende te maken. Maar perfect wordt het nooit. ’t Zou ook erg zijn. Dat zou de dag zijn dat ik stop.”



De impulsen, komen die aan de tekentafel, of ook als je onder de mensen bent?

“’t Is echt wel het alleen zijn. Alhoewel, als ik met vrienden ergens ben, ben ik altijd dingen aan het opslaan die ik misschien kan gebruiken. Mijn vrienden weten dat intussen. Als we op restaurant gaan, moeten ze mij de stoel geven die naar de muur kijkt. Ik ben anders de hele tijd afgeleid, en heb geen aandacht meer voor mijn vrienden.”