Is er een moment op de dag dat je je het meest productief voelt? Is de nacht een optie?

Ik ben iemand die impulsen nodig heeft, en die vaak geroemde stilte van de nacht, daar heb ik niet zo veel aan. Ik ben een echte uit-het-raam-kijker. Ik ben opgegroeid op Linkeroever in Antwerpen, we hadden zicht over de stad. En mijn kleine 500-Belgische-frank-per-maand-kotjes van toen ik net begon met dEUS lagen altijd aan een plein. Ik heb licht en zicht nodig. Zelfs onze studio heeft daglicht, wat niet vaak voorkomt.



Stel: je zit tussen twaalf en zeven te schrijven, en je hebt een writer’s block, hoe geraak je dan opnieuw op gang?

Even terug gaan lezen. Of mediteren. Een writer’s block is echt wel iets anders hoor. Writer’s block, dat heb ik één keer gehad. Dat is psychologisch. Het is gewoon een meltdown van bepaalde spieren die eigenlijk goed getraind zijn en dan blokkeren. ’t Is niet omdat je er even niet uitkomt, dat je een writer’s block hebt.



Zijn er momenten waarop niets nog lukt?

Nee. Creativiteit zit zo diep in je karakter ingeworteld dat het zich in alles uit. In hoe je een conversatie voert, in hoe je kookt, in hoe je een glas vasthoudt. En dat bedoel ik echt niet pretentieus, zo van: O ja we zijn artiesten. Ik denk dat dat gewoon iets is dat niet kan afgezet worden.