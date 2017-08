De Catalaanse politie zegt dat ze bij een incident een verdachte heeft neergeschoten in Subirats, een stadje op 45 kilometer ten westen van Barcelona. Die man zou mogelijk een bommengordel dragen en de ontmijningsdienst heeft nu een robot ingezet om poolshoogte te nemen bij het lichaam.

Over zijn identiteit en of hij nog in leven is, wil de politie voorlopig nog niets kwijt. Volgens de Catalaanse krant La Vanguardia zou het gaan om de gezochte Younes Abouyaaqoub, de 22-jarige Marokkaan die ervan verdacht wordt dat hij donderdag is ingereden op voetgangers op de Ramblas in Barcelona. Dat is echter nog niet bevestigd door de politie.

Abouyaaqoub werd sindsdien gezocht door de politie. Hij is na de aanslag op de Ramblas weggelopen en herkend op beelden van bewakingscamera's. Hij heeft daarop een auto gesloten en de chauffeur vermoord met een mes. Daarna was Abouyaaqoub spoorloos. Hij zou het laatste lid zijn van de terreurcel die nog op vrije voeten was. De anderen zijn of opgepakt of neergeschoten door de politie of omgekomen bij een ontploffing in Alcanar.

Het aantal slachtoffers van de terreuraanslagen in Barcelona en Cambrils is nu opgelopen tot 15. Er worden ook nog 120 gewonden verzorgd.