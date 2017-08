Het is vooral de bedoeling om ten minste een deel van het grensgebied met Irak te heroveren. Dat zou passen in de Iraanse strategie om via de sjiitische meerderheid in Irak, het regime van bondgenoot Assad in Syrië en de Hezbollah-militie in Libanon een "sjiitische as" te leggen naar de Middellandse Zee.

Aan de andere kant van de grens, heeft het Iraakse leger intussen de aanval ingezet tegen Tal Afar, zowat het laatste grote bolwerk van IS in Irak.