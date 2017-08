Journaliste Kim Wall is al vermist sinds 11 augustus. Ze was aan boord gegaan van de duikboot van de excentrieke Deense uitvinder Peter Madsen, om er een reportage over te maken. Maar de duikboot zonk voor de kust van Kopenhagen. Madsen beweerde toen dat hij de journaliste had afgezet op een klein eiland, voor de boot zonk. Maar de politie vermoedde toen al dat er meer aan de hand was, en dat de vrouw mogelijk vermoord was door Madsen. Die werd aangehouden op verdenking van doodslag. De duikboot werd bovengehaald, maar er werd geen lichaam gevonden aan boord.

Nu heeft Peter Madsen zijn versie van het verhaal dus aangepast. Hij heeft verklaard dat er “een ongeval” gebeurd is aan boord van de onderzeeër, waardoor journaliste Kim Wall om het leven is gekomen. Daarna heeft hij haar lichaam achtergelaten in zee, in de baai van Koge, een havenstad aan de oostkust van Denemarken. Madsen heeft geen details gegeven over wat dat ongeval aan boord precies was.