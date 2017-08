Na de vele negatieve reacties stuurde politica Högl vervolgens volgende verduidelijking de wereld in: "We waren daar samengekomen om een heuglijke gebeurtenis te vieren, namelijk de onthulling van een gedenkteken voor Marie Juchacz, een vrouw die als eerste een toespraak in de Reichstag gehouden heeft."

"Niemand van al wie achter de partijvoorzitter en Bondskanselier-kandidaat Martin Schulz tijdens zijn persmededeling stond, kon horen dat hij het over Barcelona had. Het was pas na een paar zinnen dat ik begreep dat hij het over die verschrikkelijke aanslag had."

"Wie nu veronderstelt dat terreur me onverschillig laat en dat ik daar zelfs grapjes over zou maken, heeft ze niet allemaal op een rij."

"Ik ben met ontzetting geslagen dat een ongelukkige filmmontage een verkeerde indruk heeft doen ontstaan. Ik verontschuldig me in ieder geval als deze montage iemand aan het twijfelen gebracht heeft."