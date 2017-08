Nadat hij op de mensenmassa op de drukke winkelstraat Las Ramblas ingereden was, kon de bestuurder van de bestelbus ontsnappen via La Boqueria, de bekende markt op de Ramblas. Op beelden die de Spaanse krant El Pais kon bemachtigen, zou het Abouyaaqoub zijn die te zien is.

Abouyaaqoub is de enige verdachte die nog steeds op de vlucht is. De politie is met man en macht op zoek naar de man en zoektocht werd intussen uitgebreid naar heel Europa.