De Culturele Revolutie van Mao Zedong, de spanningen in Tibet of de massamoord in Tiananmen. Het zijn thema's waarover mensen uit China sinds vorige week weinig tot niets nog van terugvinden in het onlinearchief van de Cambridge University Press, de universiteitsuitgeverij van de Universiteit van Cambridge. Gelijk wie uit gelijk welk ander land kan al die publicaties wél raadplegen.

Het is de universiteitsuitgeverij zélf die op vraag van China de teksten censureerde voor Chinese gebruikers. In totaal gaat het om zo'n driehonderd academische publicaties en zo'n duizend e-books over de bewuste onderwerpen. Vooral het gerenommeerde tijdschrift China Quarterly wordt geviseerd. Reden? De teksten sporen niet met hoe China momenteel kijkt naar de recente geschiedenis van het land.

In de academische wereld is het ongenoegen groot. De universiteit moet onmiddellijk stoppen met toe te geven aan de censuur, zo vinden vele academici, die vandaag met een petitie op de proppen komen.

Maar zo simpel is het allemaal niet, zo klinkt het bij de uitgeverij. "De Chinese censuur is niet iets wat we op korte termijn moeten bekijken. Het vereist langetermijndenken. Er zijn veel zaken waar we geen controle op hebben, maar we zullen elke gelegenheid nemen om de agenda te beïnvloeden."